СБУ задержала бывшего "ДНРовца", пытавшегося пойти служить в ВСУ (фото)

СБУ задержала очередного преступника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомирской области Служба безопасности Украины задержала бывшего "ДНРовца". Он пытался устроиться на службу в Вооруженные силы Украины. Сейчас ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, уроженец Донбасса в 2019 году принял присягу на верность т.н. "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из НЗФ этой террористической организации.

Затем он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ.

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Сейчас злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Также устанавливается настоящая цель "страстного желания" преступника проходить военную службу в Украине. Среди них отслеживаются связи экс-боевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними.

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СБУ задержала "ДНРовца"

Под Черниговом СБУ задержала преступников с российским оружием

Служба безопасности Украины задержала преступную ячейку в Черниговской области. Она готовилась помочь российским оккупантам в случае повторного вторжения. В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

У преступной группировки обнаружили оружие и оборудование российского спецназа.

Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ.

Средства поражения они хранили на территории собственных домовладений и в гаражах близи Чернигова.

Во время обысков у злоумышленников также обнаружено:

снайперскую винтовку Драгунова с глушителем;

боевые осколочные гранаты;

патроны к стрелковому оружию;

оптические прицелы и приборы ночного видения.

Сейчас все участники группы задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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