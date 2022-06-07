СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався піти служити у ЗСУ (фото)

СБУ вкотре затримала злочинця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирській області Служба безпеки України затримала колишнього "ДНРівця". Він намагався влаштуватися на службу до Збройних сил України. Наразі йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, уродженець Донеччини у 2019 році склав присягу на вірність т.зв. "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з НЗФ цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

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Наразі зловмисника затримано. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Також встановлюється справжня мета "палкого бажання" фігуранта проходити військову службу в Україні. Зокрема відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними.

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СБУ затримала "ДНРівця"

Під Черніговом СБУ затримала злочинців з російською зброєю

Служба безпеки України затримала злочинний осередок на Чернігівщині. Він готувався допомогти російським окупантам у разі повторного вторгнення. До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У злочинного угруповання виявили зброю та обладнання російського спецназу.

Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Засоби враження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником;

бойові осколкові гранати

набої до стрілецької зброї

оптичні приціли та прилади нічного бачення

Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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