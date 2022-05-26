СБУ задержала сына экс-нардепа за пропаганду войны

СБУ задержали пророссийского пропагандиста / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители продолжают задерживать пособников оккупантов. В Киеве контрразведка СБУ задержала местного жителя, который активно поддерживал войну в Украине. Злоумышленником оказался сын бывшего народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор распространял через свой аккаунт в Instagram истории и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины. Также он публично призывал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним.

Реклама

Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался выехать за границу, где планировал скрываться. Однако сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали его. Следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины.

СБУ не называет имени задержанного, но по данным "Украинской правды", речь идет о сыне экс-нардепа от БЮТ Дмитрия Витвицкого.

Дмитрий Витвицкий в 2007-2012 годах был народным депутатом ВР 6 созыва. С 1997 по 2011 год был членом "Батькивщины".

Реклама

Ранее мы писали: