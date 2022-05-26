СБУ затримала сина екснардепа за пропаганду війни

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Правоохоронці продовжують затримувати посібників окупантів. У Києві контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який активно підтримував війну в Україні. Зловмисником виявився син колишнього народного депутата України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор розповсюджував через свій аккаунт в Instagram історії та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України. Також він публічно закликав громадян здаватися ворогові та співпрацювати з ним.

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Щоб уникнути відповідальності за скоєні злочини, зловмисник намагався виїхати за кордон, де планував переховуватись. Проте співробітники СБУ оперативно викрили та затримали його. Слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) КК України.

СБУ не називає імені затриманого, але за даними "Української правди", йдеться про сина екснардепа від БЮТ Дмитра Вітвіцького.

Дмитро Вітвіцький у 2007-2012 роках був народним депутатом ВР 6 скликання. З 1997 до 2011 року був членом "Батьківщини".

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