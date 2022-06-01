СБУ задержала замглавы Черновицкой ОВА за махинации с гуммпомощью

СБУ разоблачила схему хищения "скорых" в Черновицкой области. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гумпомощью. Чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Так, именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи.

Как удалось организовать схему

Сделку помог провести гендиректор медучреждения. Руководитель больницы переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

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Ранее СБУ уже уведомила о подозрении медика. Теперь, когда собрана соответствующая доказательная база, и установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома заместителя председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

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