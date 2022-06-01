СБУ затримала заступника голови Чернівецької ОВА за махінації з гумдопомогою

СБУ викрила схему розкрадання "швидких" у Чернівецькій області. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Реклама

Так, саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Як вдалося організувати схему

Оборудку допоміг провести гендиректор медустанови. Керівник лікарні переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Реклама

Раніше СБУ вже повідомила про підозру медику. Тепер, коли зібрана відповідна доказова база, і встановлено, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, цьому високопосадовцю також оголошено про підозру.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Реклама

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Читайте також: