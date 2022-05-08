Село в Харьковской области освободили. Что оставили после себя оккупанты (фото)

Глава Харьковской ОВА поблагодарил каждого жителя села Циркуны за стойкость и патриотизм. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 мая, жители села Циркуны Харьковской области со слезами на глазах встречали украинских освободителей. Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения России были в оккупации.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Facebook.

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Террор россиян

"Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться, несмотря на террор россиян. Сейчас здесь работают правоохранители, которые фиксируют преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно проводят разминирование. Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно", – сказал он.

По словам Синегубова, как только разрешат военные, начнется восстановление критической инфраструктуры.

Фото – facebook.com/synegubov.oleg.

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Напомним, американский Институт по изучению войны (ISW) сообщил, что украинское контрнаступление к северу и востоку от Харькова обеспечило дальнейшие успехи за последние 24 часа и может успешно вытеснить российские войска с территории ведения артиллерийского огня по Харькову в ближайшие дни.

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