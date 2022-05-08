Село на Харківщині звільнили. Що залишили після себе окупанти (фото)

Голова Харківської ОВА подякував кожному мешканцю села Циркуни за стійкість та патріотизм. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 травня, жителі села Циркуни Харківської області зі сльозами на очах зустрічали українських захисників, які звільнили село. Циркуни ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були в окупації.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Facebook.

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Терор росіян

"Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір, попри терор росіян. Зараз тут працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування. Просимо бути вкрай обережними та не поспішати із поверненням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно", – сказав він.

За словами Синєгубова, як тільки дозволять військові, то розпочнеться відновлення критичної інфраструктури.

Фото – facebook.com/synegubov.oleg.

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Нагадаємо, американський "Інститут вивчення війни" повідомив, що український контрнаступ на північ і схід від Харкова забезпечив подальші успіхи за останні 24 години та може успішно витіснити російські війська з-під артилерійського вогню Харкова найближчими днями.

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