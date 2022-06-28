Шейтельман оценил решимость Путина пойти на эскалацию в Украине (видео)

Михаил Шейтельман рассказал об ударах Путина по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Чтобы остановить войну РФ в Украине, НАТО понадобится вмешиваться и наносить удары по российской армии. И пока мы и Запад не разрушим систему государственной власти в России, то эта война не закончится.

Об этом заявил политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в эфире FREEДОМ на канале "Украина 24".

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"В любом случае, чтобы остановить эту войну, НАТО понадобится вмешиваться и наносить удары по российской армии. Все понимают, что Путин бил по G7 и на Западе это уже тоже понимают", – сказал он.

По словам Шейтельмана, российский диктатор бил по прошедшему саммиту Евросоюза, который предоставил Украине статус кандидата в ЕС, и по предстоящему саммиту НАТО, который также примет важные решения по поддержке Украины.

"Удар по саммиту НАТО еще будет нанесен, и всем нашим мирным жителям Украины необходимо готовиться к этим новым ударам. Потому что россияне будут бить не по Мадриду, а по Киеву, Одессе", – отметил политтехнолог.

Он считает, что на недавнем ночном совещании Путина в Кремле было принято решение об эскалации со стороны РФ.

"Пока мы и Запад не разрушим систему государственной власти в России, то эта война не закончится", – добавил Шейтельман.

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Чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Саммит НАТО состоится в Мадриде (Испания) 29-30 июня. Ожидается, что Североатлантический альянс примет решение в восемь раз увеличить численность Сил быстрого реагирования (до 300 тысяч), а также определит Россию как главную угрозу. Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.

Йенс Столтенберг ранее уверял, что союзники готовы оказать дополнительную военную поддержку Украине, а члены НАТО намерены принять "усиленный комплексный пакет помощи", включая поставки систем защищенной связи и защиты от беспилотников.

По словам Столтенберга, страны Альянса берутся обеспечить сильные позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите в онлайн-формате.