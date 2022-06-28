Шейтельман оцінив рішучість Путіна піти на ескалацію в Україні (відео)

Михайло Шейтельман розповів про удари Путіна по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Щоб зупинити війну РФ в Україні, НАТО знадобиться втручатися і завдавати ударів по російській армії. І доки ми та Захід не зруйнуємо систему державної влади в Росії, то ця війна не закінчиться.

Про це заявив політтехнолог та письменник Михайло Шейтельман в ефірі FREEДОМ на каналі "Україна 24".

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"У будь-якому випадку, щоб зупинити цю війну, НАТО знадобиться втручатися і завдавати ударів по російській армії. Усі розуміють, що Путін бив по G7 і на Заході це вже теж розуміють", – сказав він.

За словами Шейтельмана, російський диктатор бив по минулому саміту Євросоюзу, який надав Україні статус кандидата в ЄС, і по майбутньому саміту НАТО, який також ухвалить важливі рішення щодо підтримки України.

"Удару по саміту НАТО ще буде завдано, і всім нашим мирним жителям України необхідно готуватися до цих нових ударів. Тому що росіяни битимуть не по Мадриду, а по Києву, Одесі", – зазначив політтехнолог.

Він вважає, що на нещодавній нічній нараді Путіна у Кремлі було ухвалено рішення про ескалацію з боку РФ.

"Поки ми і Захід не зруйнуємо систему державної влади в Росії, то ця війна не закінчиться", – додав Шейтельман.

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Чого чекати від саміту НАТО в Мадриді

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді (Іспанія) 29-30 червня. Очікується, що Північноатлантичний альянс ухвалить рішення у вісім разів збільшити чисельність Сил реагування (до 300 тисяч), а також визначить Росію як головну загрозу. Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.

Єнс Столтенберг раніше запевняв, що союзники готові надати додаткову військову підтримку Україні, а члени НАТО мають намір ухвалити "посилений комплексний пакет допомоги", включно з постачанням систем захищеного зв'язку та захисту від безпілотників.

За словами Столтенберга, країни Альянсу беруться забезпечити сильні позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті в онлайн-форматі.