Шольц: Германия передаст Украине оборонительное оружие

Шольц говорит, что готов предоставить оборонительное оружие / Коллаж "Сегодня"
Власти Германии изменили свою позицию относительно отказа от предоставления Украине помощи в виде вооружения. По итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении. Правда, по словам канцлера, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Что известно
Канцлер Германии сообщил, что среди оружия, которое, по словам производителей военной техники, они могут поставить быстро и которое необходимо Украине, – противотанковые и противовоздушные средства. Берлин готов даже за это самостоятельно заплатить.
"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", — сказал Шольц.
На вопрос, поставит ли Германия в Украину современные танки "Леопард", он сказал, что Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что наиболее целесообразно поставлять оружие, которое украинцы уже умеют использовать. По его словам, союзники координируют поставки.
Позиция Германии
- На фоне давления на канцлера Германии Олафа Шольца по поводу высоких цен на энергоносители внутри страны лидеру немецкого правительства все же пришлось резко выступить в адрес президента России. После кадров с Бучи канцлер осудил действия армии России и призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине.
- Новому решению Шольца не помешала ситуация с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которого якобы не приняли в Киеве из-за его дружественных отношений с международным преступником Владимиром Путиным.
- 11 апреля во время своего традиционного ночного обращения к нации президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас позиция Берлина в отношении санкций немного поворачивается в сторону Украины.