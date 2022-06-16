Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис увидели военные раны Ирпеня (фото, видео)

Шольц, Макрон и Драги посетили Ирпень. / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень под Киевом. Они собственными глазами увидели последствия зверств в Бучи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Европейских лидеров встречали глава Киевской ОГА Алексей Кулеба министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Визит в Ирпень состоялся перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Драги, Шольц и Макрон в Ирпене. Фото: Reuters

Визит в Киев

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.