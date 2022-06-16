Шольц, Макрон, Драгі та Йоганніс побачили воєнні рани Ірпеня (фото, відео)

Шольц, Макрон, Драгі та Йоганніс відвідали Ірпінь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс відвідали Ірпінь під Києвом. Вони на власні очі побачили наслідки звірств російських загарбників у Бучі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Європейських лідерів зустрічали голова Київської ОДА Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Візит до Ірпеня відбувся перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Реклама

Драгі, Шольц, Макрон та Йоганніс в Ірпені. Фото: Reuters

Візит до Києва

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.

Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".

Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.

Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.