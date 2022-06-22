Шольц пообещал новое оружие – цитаты мировых лидеров за 22 июня

Шольц, Байден и Андерссон готовы продолжать помощь Украине / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры поддерживали Украину, что называется и делом, и словом. Сейчас Украина услышала новые обещания о получении нужного оружия.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты 22 июня.

Реклама

Военная поддержка

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление относительно предоставления Украине всего вооружения, которое нам необходимо.

"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны. И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их лучше. Мы будем продолжать массово поддерживать Украину – финансово, экономично, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь снабжением оружия", – отметил немецкий политик.

Но у министра обороны Германии Кристины Ламбрехт возникли какие-то предостережения.

Реклама

"Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. Мы уверены в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны", – отметила Ламбрехт.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что от этой страны мы получим дальнейшую военную помощь.

"Подтверждаем неизменную поддержку Украины со стороны Швеции, в частности полную поддержку статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Сегодня парламент Швеции одобрил дальнейшую военную поддержку", – отметила политик.

Реклама

Сигналы Кремлю

Президент США Джо Байден дал свой прогноз по дальнейшим военным действиям в Украине.

"Я думаю, что в какой-то момент это будет своего рода выжидательная игра – что россияне могут выдержать и что Европа будет готова выдержать", – отметил американский лидер.

Командующий Сил обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен ответил Москве.

"Украина оказалась крепким орешком, так и с Финляндией будет так же", – дал ответный сигнал Кремлю командующий Сил обороны Финляндии.

Предыдущие высказывания