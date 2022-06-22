Шольц пообіцяв нову зброю – цитати світових лідерів за 22 червня

Шольц, Байден та Андерссон готові продовжувати допомогу Україні / Колаж "Сьогодні"

Західні лідери підтримували Україну, що називається, і ділом, і словом. Наразі України отримала нові обіцянки про отримання потрібної зброї.

Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші цитати 22 червня.

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Військова підтримка

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву стосовно надання Україні всього озброєння, яке нам необхідне.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни. І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще. Ми продовжуватимемо масово підтримувати Україну – фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", – зазначив німецький політик.

Але у міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт виникли якісь перестороги.

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"Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили. Ми маємо впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони", – зазначила Ламбрехт.

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що від цієї країни ми отримаємо подальшу військову допомогу.

"Підтверджуємо незмінну підтримку України з боку Швеції, зокрема, повну підтримку статусу кандидата в члени ЄС для України. Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку", – зазначила політик.

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Сигнали Кремлю

Президент США Джо Байден дав свій прогноз відносно подальших військових дій в Україні.

"Я думаю, що в якийсь момент це буде свого роду вичікувальна гра – що росіяни можуть витримати, і що Європа буде готова витримати", – зазначив американській лідер.

Командувач Сил оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен відповів Кремлю.

"Україна виявилася міцним горішком, то і з Фінляндією буде так само", – дав відповідний сигнал Кремлю командувач Сил оборони Фінляндії.

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