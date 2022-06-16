Шольц после увиденного в Ирпене понял главную цель России

Олаф Шольц собственными глазами увидел последствия зверств российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Ирпеня в Киевской области сказал, что действия РФ в войне против Украины направлены только на уничтожение.
Об этом пишет Bild.
"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения", – сказал Шольц.
Он добавил, что страшно от того, какие разрушения наносит эта война, но еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие.
Кроме того, Шольц в начале визита заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.
Визит в Киев
- Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг, 16 июня. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.
- Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
- На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".
- Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.
- Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.