Силы ООС уничтожили 4 танка и отбили 9 атак оккупантов

Украинские военные нанесли потери российским оккупантам. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают защищать нашу страну на Донецком и Луганском направлениях. В частности, за 5 апреля было отбито 9 атак российских оккупантов.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

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Какая ситуация

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника", – указали в ООС.

В то же время украинские военные захватили один российский танк, а подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев в Киевской области.

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