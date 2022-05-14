Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский

Российские оккупанты не прекращают попыток показать хоть какую-то победу в войне, сказал Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты на 80-й день войны не прекращают напрасных попыток показать хотя бы какую-нибудь победу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении 14 мая.

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Подробности

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти усилия. Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то же, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем кафиров уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", — отметил Зеленский.

Статистика за сутки

В течение минувших суток российские оккупационные войска совершили 9 атак на позиции наших войск. Они получили достойный отпор и на данный момент бои продолжаются.

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Во время атак украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 80;

танков – 3;

БТР – 2;

артиллерии – 1;

минометов – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

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