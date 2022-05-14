Російські окупанти не припиняють спроби показати хоч якусь перемогу у війні, сказав Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти на 80-й день війни не припиняють марних спроб показати бодай якусь перемогу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні 14 травня.

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Деталі

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоч якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо шалено, але вони не припиняють ці зусилля. Я вдячний кожному та кожному, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Примусимо піти і з українського моря", — наголосив Зеленський.

Статистика за добу

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 9 атак на позиції наших військ. Вони отримали гідну відсіч і зараз бої продовжуються.

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Під час атак українські захисники знищили:

особового складу – до 80;

танків – 3;

БТР – 2;

артилерії – 1;

мінометів – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

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