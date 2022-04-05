Зверства оккупантов в Макарове и Бородянке могут быть еще хуже, чем в Буче – Арестович

Арестович рассказал о зверствах оккупантов не только в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что преступления российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле — "это далеко не все".

Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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"Уже есть показания из Макарова и Бородянки, что там хуже, чем в Буче, Гостомеле. А есть еще десятки населенных пунктов, которые были изолированы и где дела намного хуже, чем в Бородянке и Макарове. Об этом говорят свидетели, которые успели там побывать: военные и разведчики. Им сейчас не до фиксации преступлений, они воюют с врагом. Но говорят, что после увиденного "Буча отдыхает". Буча обычно стала нарицательной, но это будет десятки свидетельств такого рода", — отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что президент РФ военный преступник.

"Путин — военный преступник, в России режим военных преступников. И если раньше раздавались слухи, что с Путиным можно наладить отношения, то сейчас ни о какой нормализации не может быть речи", — сказал советник главы ОП.

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