Спартц ответила на обвинения в подыгрывании Кремлю и снова ударила по Ермаку

Спартц повторила обвинения в отношении Ермака / Фото: Коллаж: Сегодня

Член Конгресса США украинского происхождения Виктория Спартц ответила на обвинение сопредседателя группы в поддержку Украины в Конгрессе США Марси Каптур в прислуживании президенту РФ Владимиру Путину. Она повторила свои обвинения в сторону главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Такое заявление Спартц опубликовала в Twitter.

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Конгрессвумен убеждена, что для лучшего понимания ситуации в Украине необходимо поехать в страну.

"Прежде чем высказывать свои жесткие претензии, Марси Каптур следовало бы поехать в Украину и посмотреть, что происходит на месте — по крайней мере, один раз. Марси, слушая карманных бюрократов Ермака, служит не кому иному, как Кремлю", – написала Спартц.

Марси Каптур вступилась за команду Зеленского

Сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США Марси Каптур раскритиковала свою коллегу Викторию Спартц за опрометчивую помощь президенту России Владимиру Путину. Спарц просила президента США Джо Байдена предоставить объяснения по безопасности переговоров с главой ОП Андреем Ермаком.

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Марси Каптур поддержала президента Владимира Зеленского и отметила, что Конгресс США во главе с группой поддержки Украины подавляющим большинством членов из обеих партий инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России.

"Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в общем, Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание", – заявила Каптур, имея в виду публичную позицию Виктории Спартц.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника", и обвинила Спартц в игре на руку Путину.

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты отданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты", – заверила Каптур.

Она добавила, что США как союзники продолжат работать бок о бок с президентом Зеленским и его Офисом, чтобы положить конец войне.

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Письмо Спартц Байдену

Что написала конгрессвумен Байдену, доподлинно неизвестно. Важнейший фрагмент ее письма президенту США засекречен.

Из незасекреченного фрагмента следует, что, ссылаясь на данные разведки, Спартц просит Байдена предоставить Конгрессу информацию о российских связях главы ОП Андрея Ермака. Мотивирует свою просьбу Спартц тем, что Америка участвует в украинском конфликте – предоставляет оружие, технику и финансовую помощь Украине.

В МИД Украины убеждены, что Спартц своим заявлением пыталась задержать поставки оружия из США в Украину.

Ранее сайт "Сегодня" объяснял, чем известна Виктория Спартц, наехавшая на Ермака.