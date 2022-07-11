Спартц відповіла на звинувачення у підігруванні Кремлю і знову вдарила по Єрмаку

Спартц повторила звинувачення щодо Єрмака / Фото: Колаж: Сьогодні

Член Конгресу США українського походження Вікторія Спартц відповіла на звинувачення співголови групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур у прислуговуванні президенту РФ Володимиру Путіну. Вона повторила свої звинувачення в бік глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Таку заяву Спартц опублікувала в Twitter.

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Конгресвумен переконана, що для кращого розуміння ситуації в Україні необхідно поїхати в країну.

"Перш ніж висловлювати свої жорсткі претензії, Марсі Каптур слід було б поїхати в Україну і подивитися, що відбувається на місці — принаймні один раз. Марсі, слухаючи кишенькових бюрократів Єрмака, служить нікому іншому, як Кремлю", – написала Спартц.

Марсі Каптур заступилася за команду Зеленського

Співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур розкритикувала свою колегу Вікторію Спартц за необачну допомогу президенту Росії Володимиру Путіну. Спарц просила президента США Джо Байдена надати пояснення щодо безпечності переговорів з главою ОП Андрієм Єрмаком.

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Марсі Каптур підтримала президента Володимира Зеленського та наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання", – заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника", і звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", – запевнила Каптур.

Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його Офісом, щоб покласти край війні.

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Лист Спартц до Байдена

Що написала конгресвумен Байдену, достеменно невідомо. Найважливіший фрагмент її листа до президента США засекречений.

З незасекреченого фрагмента слідує, що, посилаючись на дані розвідки, Спартц просить Байдена надати Конгресу інформацію про російські зв'язки голови ОП Андрія Єрмака. Мотивує своє прохання Спартц тим, що Америка бере участь в українському конфлікті – надає зброю, техніку та фінансову допомогу Україні.

У МЗС України переконані, що Спартц своєю заявою намагалася затримати поставки зброї з США в Україну.

Раніше сайт "Сьогодні" пояснював, чим відома Вікторія Спартц, яка наїхала на Єрмака.