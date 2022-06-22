Спикер МИД рассказал о ходе переговоров по вывозу украинского зерна

Спикер МИД Украины рассказал, что происходит в вопросе вывоза зерновых. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина приветствовала усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии "Сегодня".

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Что происходит

По его словам, сейчас продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами.

"Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности", – заявил Николенко.

Путин обвиняет Запад

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "не мешает" вывозу украинского зерна. Однако Украина, по его мнению, должна разминировать порты в Черном море.

Среди прочего, президент РФ, как всегда, начал обвинять страны Запада – на этот раз в спекуляции по поставке украинского зерна из портов на мировые рынки.

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Ранее турецкая газета Milliyet писала о том, что переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН могут пройти на следующей неделе в Стамбуле. Главная тема встречи – решение проблемы вывоза зерна из Украины.

Также сайт "Сегодня" писал, что в июне Украина смогла частично прорвать зерновую блокаду и довезти первую партию кукурузы морским путем в Испанию. А также писал, что российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях – из Мариуполя кораблями вывозят краденое зерно и металл.