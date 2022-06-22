Речник МЗС розповів про хід перемовин щодо вивезення українського зерна

Спікер МЗС України розповів, що відбувається в питанні вивезення зернових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна привітала зусилля Генерального секретаря ООН задля розв'язання питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Сьогодні".

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Що відбувається

За його словами, нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами.

"Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участюУкраїни, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки", – заявив Ніколенко.

Путін звинувачує Захід

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "не перешкоджає" вивезенню українського зерна. Проте Україна, на його думку, має розмінувати порти в Чорному морі.

Серед іншого, президент РФ, як і завжди, почав звинувачувати країни Заходу – цього разу у спекуляції щодо постачання українського зерна з портів на світові ринки.

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Раніше турецька газета Milliyet писала про те, що переговори Росії, України, Туреччини та представників ООН можуть пройти наступного тижня у Стамбулі. Головна тема зустрічі – розв'язання проблеми вивезення зерна з України.

Також сайт "Сьогодні" писав, що у червні Україна змогла частково прорвати зернову блокаду та довезти першу партію кукурудзи морським шляхом до Іспанії. А також писав, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях – з Маріуполя кораблями вивозять крадене зерно і метал.