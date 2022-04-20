Спикер Минобороны: РФ еще не отказалась от плана по масштабному захвату территорий Украины

Александр Мотузяник (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Целью российских оккупантов, кроме Донбасса, еще может быть выход на границы Херсонской области. Также враг увеличил интенсивность обстрелов Николаевской области и Николаева, а также Харьковской области.

Спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина заявил, что это объясняется тем, что Россия все же до конца не отказывается от намерения захватить как можно больше территорий, закрепиться и обеспечить устойчивость своей обороны, чтобы в дальнейшем выбить их оттуда было чрезвычайно сложно.

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"В некоторых направлениях они проводят также и демонстрационные действия, маневры, чтобы оттянуть часть наших войск, отвлечь внимание от направления основного удара, распылить наши силы", – сказал он.

Ситуация на Донбассе