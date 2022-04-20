Речник Міноборони: РФ ще не відмовилася від плану масштабного захоплення територій України

Олександр Мотузяник (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Метою російських окупантів, крім Донбасу, ще може бути вихід на межі Херсонської області. Також ворог збільшив інтенсивність обстрілу Миколаївської області та Миколаєва, а також Харківської області.

Речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що це пояснюється тим, що Росія все ж таки до кінця не відмовляється від наміру захопити якнайбільше територій, закріпитися і забезпечити стійкість своєї оборони, щоб надалі вибити їх звідти було надзвичайно складно.

Реклама

"У деяких напрямках вони проводять також і демонстраційні дії, маневри, щоб відтягнути частину наших військ, відвернути увагу від напряму основного удару, розпорошити наші сили", – сказав він.

Ситуація на Донбасі