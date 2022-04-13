США быстро снабжают Украину оружием – Пентагон

Пентагон работает над выделением Украине денег на оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

По оценке Минобороны США, украинская армия по-прежнему имеет в своем распоряжении большую часть систем ПВО.

Об этом заявляет Министерство обороны США.

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"Украинцы ясно дали понять, что хотят увеличить свои запасы средств противовоздушной обороны. Они что хотят больше самолетов… Мы говорим с союзниками и партнерами о том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им получить больше систем ПВО большой дальности", – сказано в сообщении.

По словам Минобороны, что касается беспилотных авиационных комплексов Switchblade американского производства, то значительное их количество в настоящее время находится на территории Украины.

Switchblade оснащены взрывчаткой и у них на борту есть видеокамеры и датчики. При этом для работы с данным оружием требуется всего около одного или двух дней обучения.

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По словам чиновника, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже доставлена украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.

США предоставят Украине "оружие, которое ей нужно"

США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от России, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

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"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским (войскам) и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают… (военные) преступления", — сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

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