Стало известно, когда Кравчука проведут в последний путь

Церемония прощания с Леонидом Кравчуком состоится в Украинском доме / Фото: Коллаж: Сегодня
Церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком состоится в Киеве во вторник, 17 мая.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, начало церемонии – в 11:00, место проведения – Украинский дом, ул. Крещатик, 2.
Напомним, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук ушел из жизни 10 мая. Легендарный политик скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
На известие о смерти Леонида Кравчука отреагировали многие известные украинцы. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, который "похоронил Советский Союз".
Кравчук за год до смерти намекнул, кто остановит Путина
Первый президент Леонид Кравчук год назад озвучил прогноз, кто остановит страну-агрессора Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина:
"Единство, которого не было, США, внутренняя позиция сильная должна быть в Украине и подготовка каждого человека к возможному любому сценарию, оборона, войско. И я убежден, что мы будем в осознании того, что не будем бояться, что Россия может начать агрессию. Мы же ее не остановим – если головы горячие там будут в Москве – просто словами. Мы можем ее остановить только конкретными действиями. На силу должна быть применена сила".