Стало відомо, коли Кравчука проведуть в останню путь

Церемонія прощання з Леонідом Кравчуком відбудеться в Українському домі / Фото: Колаж: Сьогодні

Церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком відбудеться у Києві у вівторок, 17 травня.

Як повідомляє пресслужба президента України, початок церемонії – об 11:00, місце проведення – Український дім, вул. Хрещатик, 2.

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Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук пішов із життя 10 травня. Легендарний політик помер у віці 88 років після тривалої хвороби.

На звістку про смерть Леоніда Кравчука відреагували багато відомих українців. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз".

Кравчук за рік до смерті натякнув, хто зупинить Путіна

Перший президент Леонід Кравчук рік тому озвучив прогноз, хто зупинить країну-агресора Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна:

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