Старый, больной, насмерть перепуганный. Арестович предрек скорый конец Путина

Алексей Арестович (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он считает, что российскому диктатору осталось недолго.

Об этом Арестович написал в Telegram.

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"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Пу в его речи: "недопустимость глобальной войны". Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин – владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасна", – говорится в сообщении.

Зеленский пообещал российским оккупантам судьбу нацистов

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

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Как отметил президент, Россия, начав наступление 24 февраля, наступила на те же грабли, что и нацисты.

"Мы пережили разные войны. Но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни... Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каким является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля, потому что кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину", – подчеркнул он.

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