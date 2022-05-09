Старий, хворий, до смерті переляканий. Арестович напророчив швидкий кінець Путіна

Олексій Арестович (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував виступ президента РФ Володимира Путіназ нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він вважає, що російському диктатору залишилось недовго.

Про це Арестович написав у Telegram.

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"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові: "неприпустимість глобальної війни". Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок. Путін – власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, що тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою", – йдеться у повідомленні.

Зеленський пообіцяв російським окупантам долю нацистів

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та ж доля, що й німецьких загарбників.

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Як зазначив президент, Росія, розпочавши наступ 24 лютого, наступила на ті ж граблі, що й нацисти.

"Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння... Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого та другого, яким є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля, бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію та вождя, а ми – за Батьківщину", – наголосив він.

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