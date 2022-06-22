Суд принял новое решение по Медведчуку: что известно

Арест Медведчука продлен / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей куму Путина Виктору Медведчуку. Об этом идет речь в решении суда.

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Арест нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ продлен до 9 августа.

Во время рассмотрения ходатайства защита подозреваемого обратилась в Верховный суд с просьбой о передаче ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

Также своим решением суд арестовал некоторое имущество Медведчука.

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В частности, под арест попали:

железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера,

279 картин,

10 часов,

31 коробка с элементами посуды.

Дело Медведчука