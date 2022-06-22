Суд ухвалив нове рішення щодо Медведчука: що відомо

Арешт Медведчука продовжено / Фото: Колаж: Сьогодні
Суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою куму Путіна Віктору Медведчуку. Про це йдеться у рішенні суду.
Арешт нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ продовжено до 9 серпня.
Під час розгляду клопотання захист підозрюваного звернувся до Верховного Суду з проханням про передачу клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила в цьому.
Також своїм рішеннямсуд заарештував деяке майно Медведчука.
Зокрема, під арешт потрапили:
- залізничний вагон-ресторан з меблями та предметами інтер'єру,
- 279 картин,
- 10 годинників,
- 31 коробка з елементами посуду.
Справа Медведчука
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
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- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці з гарантованим багаторічним тюремним строком. В РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- 23 травня Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме: той начебто не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.