Суд разрешил арест Януковича, который воспользовался "услугами" армии РФ

Янукович воспользовался вертолетами армии РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня
Печерский районный суд города Киева разрешил арест бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавший из страны в феврале 2014 года, захватил с собой несколько десятков человек. Сделал он это при помощи военной авиации РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом Януковичу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года, незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек. Такая "эвакуация" происходила с на окраине села Урзуф Донецкой области с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ. Прибыли беглецы в город Анапа Краснодарского края Российской Федерации.
Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
Судьба Януковича
- Четвертый президент Украины и без президентского статуса уже может отбывать 13-летний срок – в начале декабря 2021 года Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о его государственной измене.
- Но это еще предел. Госбюро расследований завершило досудебное расследование по поводу Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.
- 7 октября прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно избрал ему меру пресечения . Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".