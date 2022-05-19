Суд дозволив арешт Януковича, який скористався "послугами" армії РФ

Янукович скористався вертольотами армії РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на арешт колишнього президента України Віктора Януковича, який втікаючи з країни у лютому 2014 року, захопив з собою кілька десятків людей. Зробив він це за допомогою військової авіації РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом Януковичу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно з співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб. Така "евакуація" відбувалася на околиці села Урзуф Донецької області за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ. Прибули втікачі до міста Анапа Краснодарського краю Російської Федерації.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

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Доля Януковича