Суд разрешил еще раз арестовать Януковича

Януковича еще раз разрешили арестовать / Фото: Коллаж: Сегодня

Печерский районный суд Киева 23 мая разрешил заключить под стражу экс-президента Виктора Януковича по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений 2010 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, Янукович в сговоре с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым "оказал иностранному государству — Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

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В чем именно обвиняют

В заявлении Офиса генпрокурора говорится, что 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и городе Севастополе, вместо подготовки к его выводу из территории Украины.

В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими Крыма и Севастополя.

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева 23 мая избрал беглому экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены.

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Еще в 2021 году Государственное бюро расследований объявило Януковичу и Азарову о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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