Суд дозволив ще раз заарештувати Януковича

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Печерський районний суд Києва 23 травня дозволив взяти під варту експрезидента Віктора Януковича у справі щодо підписання так званих Харківських угод 2010 року. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook.

За даними слідства, Янукович у змові з колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим "надав іноземній державі — Російській Федерації та її представникам допомогу у провадженні підривної діяльності проти України".

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У чому саме звинувачують

У заяві Офісу генпрокурора йдеться, що 21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, Янукович підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим та місті Севастополі, натомість підготовки до його виведення із території України.

Внаслідок таких дій було створено передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення та модернізації та надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними Криму та Севастополя.

За участю прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва 23 травня обрав експрезиденту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради.

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Ще у 2021 році Державне бюро розслідувань оголосило Януковичу та Азарову про підозру у державній зраді за підписання "Харківських угод". Санкція статті передбачає позбавлення волі від дванадцяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

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