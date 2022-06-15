Суд запретил партию предателя Кивы: что решено

Партию Кивы запретили / Фото: Коллаж: Сегодня
Восьмой апелляционный суд Львова запретил Социалистическую партию Украины, которую возглавлял экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".
Согласно решению суда все имущество партии и всех ее организаций будет передано государству.
"Доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии прежде всего — Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем рождения, идеализации его деятельности, а также о деле относительно государственной измены Кивы", – рассказал аналитик организации "Рух ЧЕСНО" Игорь Фещенко.
Отмечается, что решение о запрете Социалистической партии может быть оспорено в Верховном суде.
Ситуация с Кивой
- Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Сейчас он находится в международном розыске.
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.
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