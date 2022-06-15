Суд запретил партию предателя Кивы: что решено

Партию Кивы запретили / Фото: Коллаж: Сегодня

Восьмой апелляционный суд Львова запретил Социалистическую партию Украины, которую возглавлял экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Согласно решению суда все имущество партии и всех ее организаций будет передано государству.

Реклама

"Доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии прежде всего — Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации его деятельности, а также о деле относительно государственной измены Кивы", – рассказал аналитик организации "Рух ЧЕСНО" Игорь Фещенко.

Отмечается, что решение о запрете Социалистической партии может быть оспорено в Верховном суде.

Ситуация с Кивой

.