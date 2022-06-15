Суд заборонив партію зрадника Киви: що вирішено

Партію Ківи заборонили / Фото: Колаж: Сьогодні
Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України, яку очолював екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Про це повідомляє громадська організація "Рух ЧЕСНО".
Відповідно до рішення суду все майно партії та всіх її організацій буде передано державі.
"Доводи СБУ та Мін'юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії насамперед — Іллі Киви. Зокрема, згадувалося про вітання Кивою Володимира Путіна з днем народження, ідеалізацію його діяльності, а також про справу щодо державної зради Киви", – розповів аналітик організації "Рух ЧЕСНО" Ігор Фещенко.
Зазначається, що рішення щодо заборони Соціалістичної партії може бути оскаржене у Верховному суді.
Ситуація з Кивою
- Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу про державну зраду колишнього народного депутата Іллі Киви. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
- 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці з зіркою. Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
- Нерухомість Киви було виявлено в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.