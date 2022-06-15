Суд заборонив партію зрадника Киви: що вирішено

Партію Ківи заборонили / Фото: Колаж: Сьогодні

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України, яку очолював екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Про це повідомляє громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Відповідно до рішення суду все майно партії та всіх її організацій буде передано державі.

Реклама

"Доводи СБУ та Мін'юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії насамперед — Іллі Киви. Зокрема, згадувалося про вітання Кивою Володимира Путіна з днем ​​народження, ідеалізацію його діяльності, а також про справу щодо державної зради Киви", – розповів аналітик організації "Рух ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

Зазначається, що рішення щодо заборони Соціалістичної партії може бути оскаржене у Верховному суді.

Ситуація з Кивою