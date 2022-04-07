Терехов рассказал, как РФ громко опозорили в Швейцарии

Игорь Терехов был поражен реакцией мэров иностранных городов, продемонстрировавших презрение к России. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время выступления представителя России на конгрессе мэров в Женеве главы иностранных городов повернулись к нему спиной, а часть градоначальников покинула зал заседания. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

"Вчера я выступал на конгрессе мэров в Женеве, который организовала ООН. Я рассказал о том, что оккупанты натворили с городом Харькове. Какие колоссальные разрушения. У нас сегодня более 1500 жилых домов разрушены. Я показал эти кадры", – сказал Терехов.

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Он отметил, что был поражен реакцией мэров городов. Участники заседания, в том числе мэры американских и израильских городов, поддержали Харьков и выразили готовность оказывать необходимую помощь в его восстановлении после победы Украины.

Терехов также добавил, что участники конгресса продемонстрировали свое презрение к представителю России.

"Берет слово представитель Российской Федерации. И он говорил такое, не то что на белое – черное, а то, что вообще не вписывалось в рамки разумного человека. Он говорил о гуманитарной катастрофе в Харькове, что коммунальные службы не работают, что город разрушила сама украинская армия. Во время его выступления многие мэры повернулись к нему спиной, а часть вышла из зала", – рассказывает мэр Харькова.

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Он отметил, что пригласил представителя России приехать в Харьков и увидеть, что коммунальные службы работают и в городе нет никакой гуманитарной катастрофы.

"Но смелости не будет приехать, конечно. И я думаю, вряд ли он оттуда уедет", – подытожил Терехов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения.

Кроме того, мы информировали, что в Харьковской области российский оккупант изнасиловал и порезал ножом женщину, угрожая убить ребенка.

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