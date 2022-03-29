Тимошенко назвал главную цель переговоров с РФ в Турции

Тимошенко прокомментировал переговоры в Стамбуле / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская делегация будет настаивать на том, чтобы наша страна получила гарантии безопасности. Однако главная цель переговоров делегаций Украины и РФ, которые сегодня проходят в Стамбуле, – мир.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"29.03.2022, переговоры Украины с Россией в Стамбуле. Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности Украины. Мир в Украине – наша главная задача", - написал он.
Как известно, от Украины в переговорах принимают участие:
- министр обороны Алексей Резников;
- советник главы ОП Михаил Подоляк;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- замглавы ОП Кирилл Тимошенко;
- нардеп Андрей Костин;
- нардеп Рустем Умеров.
Что еще требует Украина на переговорах?
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие требования:
- Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
- На данный момент ни по одному пункту стороны не договорились.
- Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
- Если Россия снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.