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Тимошенко назвал главную цель переговоров с РФ в Турции

29 марта, 11:04
Украинские представители установили приоритеты среди требований на переговорах в Стамбуле – замглавы ОП раскрыл детали

Тимошенко прокомментировал переговоры в Стамбуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская делегация будет настаивать на том, чтобы наша страна получила гарантии безопасности. Однако главная цель переговоров делегаций Украины и РФ, которые сегодня проходят в Стамбуле, – мир.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"29.03.2022, переговоры Украины с Россией в Стамбуле. Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности Украины. Мир в Украине – наша главная задача", - написал он.

Как известно, от Украины в переговорах принимают участие:

  • министр обороны Алексей Резников;
  • советник главы ОП Михаил Подоляк;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • замглавы ОП Кирилл Тимошенко;
  • нардеп Андрей Костин;
  • нардеп Рустем Умеров.

Что еще требует Украина на переговорах?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие требования:

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  • Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
  • На данный момент ни по одному пункту стороны не договорились.
  • Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
  • Если Россия снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.