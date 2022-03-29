Тимошенко назвал главную цель переговоров с РФ в Турции

Тимошенко прокомментировал переговоры в Стамбуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская делегация будет настаивать на том, чтобы наша страна получила гарантии безопасности. Однако главная цель переговоров делегаций Украины и РФ, которые сегодня проходят в Стамбуле, – мир.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"29.03.2022, переговоры Украины с Россией в Стамбуле. Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности Украины. Мир в Украине – наша главная задача", - написал он.

Как известно, от Украины в переговорах принимают участие:

министр обороны Алексей Резников;

советник главы ОП Михаил Подоляк;

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

замглавы ОП Кирилл Тимошенко;

нардеп Андрей Костин;

нардеп Рустем Умеров.

Что еще требует Украина на переговорах?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие требования:

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