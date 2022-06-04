"Тирания проиграет": Зеленский обратился к американским политикам

Зеленский записал обращение к мэрам городов США / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 90-й ежегодной Конференции мэров США. Он предложил им поставить точку в тирании РФ и присоединиться к восстановлению Украины. Видеообращение Зеленского опубликовал Офис президента.

"Украина сможет защитить свободу, и тирания непременно проигрывает. Люди снова могут мирно и безопасно жить в украинских городах. И чтобы это произошло быстрее, мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины после войны. Я приглашаю вас – ваши города, компании и специалистов – принять участие в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, которые выбирают защиту свободы и ставят точку в истории тирании. Благодаря лидерству Соединенных Штатов и поддержке всех наших партнеров, украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу", — сказал президент.

Он также объяснил, каким образом американцы могут помочь в восстановлении Украины после войны.

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"Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира. Поэтому мы предлагаем нашим партнерам присоединиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, разрушенными российскими ударами", — сказал Зеленский.

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