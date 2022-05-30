Тищенко оценил себя на должности омбудсмена

Тищенко рассказал, претендует ли он на место Денисовой / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не будет претендовать на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом Тищенко сообщил на своей странице в Facebook, комментируя слухи о своем возможном назначении омбудсменом вместо Людмилы Денисовой.

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"У меня нет планов занимать должность уполномоченного по правам человека. Очередной несвоевременный бред со стороны СМИ. Еще раз подчеркиваю – в политику я пришел не за должностями. С начала войны по поручению президента Украины и по зову совести я занимаюсь решением гуманитарных вопросов, помощью переселенцам и украинской армии. Эту деятельность я буду продолжать до нашей победы", – написал нардеп.

Рада хочет уволить Денисову

Омбудсмен Людмила Денисова 30 мая на брифинге заявила, что Верховная Рада хочет уволить ее с должности.

"По команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека. По моей информации, Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", – заявила Денисова.

В свою очередь председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик рассказала, что фракция "Слуга народа" уже подготовила кандидатуры на замену Денисовой. По ее словам, на должность омбудсмена будут предлагать "слуг народа" Марьяну Безуглую, Александра Качуру и Николая Тищенко.