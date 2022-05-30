Тищенко оцінив себе на посаді омбудсмена

Тищенко розповів, чи він претендує на місце Денисової / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко не претендуватиме на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це Тищенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи чутки про своє можливе призначення омбудсменом замість Людмили Денісової.

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"У мене немає планів обіймати посаду уповноваженого з прав людини. Чергова невчасна маячня з боку ЗМІ. Ще раз наголошую – у політику я прийшов не за посадами. З початку війни за дорученням президента України та за покликом совісті я займаюся вирішенням гуманітарних питань, допомогою переселенцям та українській армії. Цю діяльність я продовжуватиму до нашої перемоги", – написав нардеп.

Рада хоче звільнити Денісову

Омбудсмен Людмила Денісова 30 травня на брифінгу заявила, що Верховна Рада хоче звільнити її з посади.

"За командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини. За моєю інформацією, Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена України, активна діяльність, направлена на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях", – заявила Денісова.

Своєю чергою, голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик розповіла, що фракція "Слуга народу" вже підготувала кандидатури на заміну Денісовій. За її словами, на посаду омбудсмена пропонуватимуть "слуг народу" Мар'яну Безуглу, Олександра Качуру і Миколу Тищенка.