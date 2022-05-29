Трофейную технику РФ отправят в Европу: что известно

Сожженная техника РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что сожженную российскую технику оккупантов РФ отправят в Европу, чтобы ее увидел мир.

Об этом сообщает Думская.

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"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо", – отметил Резников.

Сейчас уничтоженную технику показывают в Киеве на Михайловской площади.

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Самые крупные потери оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1338 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05

личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1338 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 631 (+3) единица;

РСЗО – 203 (+0) единицы;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатых ракет – 116 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;

специальная техника – 48 (+0).

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