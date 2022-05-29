Трофейну техніку РФ відправлять до Європи: що відомо

Спалена техніка РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що спалену російську техніку окупантів РФ відправлять до Європи, щоб її побачив світ.

Про це повідомляє Думська.

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"Російські пропагандисти мріяли, щоб їхні танки допливли до Атлантичного океану. Допоможемо з логістикою: цей металобрухт буде виставлений у Севільї, Лісабоні, Бордо", – зазначив Резніков.

Наразі знищену техніку показують у Києві на Михайлівській площі.

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Найбільші втрати окупантів за добу

Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1338 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05

особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1338 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;

РСЗВ – 203 (+0) одиниці;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

вертольотів – 174 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);

крилатих ракет – 116 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+0).

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