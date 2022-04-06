Турция вернула посольство в Киев

Посольство вернулось в столицу/Фото: УНИАН, коллаж: "Сегодня"
Турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
Об этом сообщили на странице посольства Турции в Facebook.
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"Дорогие наши граждане и украинские друзья! Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня (5 апреля. — Ред.) мы вернулись в свой дом, в Киев", — говорится в сообщении.
С 6 апреля посольство начинает свою работу, включая предоставление консульских услуг, по адресу ул. Панаса Мирного, 22.
Словения вернула в Киев своего дипломата
Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.