Тут вам не Херсон! Глава ОВА объяснил, почему в Ровенской области будет сложно воевать

Виталий Коваль рассказал о возможном вторжении России в Ровенскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что российским оккупантам будет сложно воевать в случае их вторжения в регион. Территория области – это леса и болота. И пройти тяжелая техника может только по определенным автомобильным дорогам.

Об этом Коваль рассказал в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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"Территория Ровенщины – это леса и болота. Именно северные районы, граничащие с Беларусью, – непроходимые леса. Кроме того, здесь протекает 170 рек. Это природные барьеры для вражеской техники. А мосты над ними могут быть заблокированы", – заявил он.

По словам Коваля, пройти тяжелая техника может только по определенным автомобильным дорогам, и их немного.

"Представим: есть автомобильная дорога – 2 полосы всего, по ней движется колонна вражеских танков. С одной стороны дороги – болото, с другой – лес. И вот на этой дороге срабатывают либо мины, либо артиллерия, либо партизанские отряды – подбивают первый, второй и последний танк. Врагам даже негде развернуться", – подчеркнул глава ОВА.

Он добавил: поэтому такой многогранности выбора для наступления, как, к примеру, на Херсонщине, Луганщине, в Донецкой области, где есть степи, где есть просторы, в Ровенской области нет. И это очень усложняет задачу для врага.

Глава Ровенской ОВА рассказал, как в области готовятся к вторжению РФ

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль не исключает возможную угрозу вторжения РФ в область. По его словам, в регионе продолжают ежедневно усиливать обороноспособность. Готовятся и в Волынской и Житомирской областях.

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"Я озвучу позицию Ровенской области: мы готовы, мы спокойны. И при этом продолжаем ежедневно усиливать обороноспособность", – сказал глава ОВА.

Коваль подчеркнул, что область координирует действия с соседними областями – Волынской и Житомирской, там тоже идет подготовка. В частности, наращиваются силы ПВО.

В регионе усиливают систему гражданской обороны и ее важные элементы – объекты укрытия.

"Сейчас в первую очередь убежища в больницах, чтобы мы могли непрерывно оказывать помощь там. Также дополнительно готовим школы и другие учебные заведения. Плюс к этому наращиваем силы противовоздушной обороны на территории области", – отметил Коваль.

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