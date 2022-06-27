Тут вам не Херсон! Голова ОВА пояснив, чому на Рівненщині буде складно воювати

Віталій Коваль розповів про можливе вторгнення Росії у Рівненську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що російським окупантам буде складно воювати в разі їхнього вторгнення в регіон. Територія області – це ліси та болота. І пройти важкою технікою можна лише певними автомобільними дорогами.

Про це Коваль розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

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"Територія Рівненщини – це ліси та болота. Саме північні райони, які межують з Білоруссю, – непрохідні ліси. Крім того, тут протікає 170 річок. Це природні бар’єри для ворожої техніки. А мости над ними можуть бути заблоковані", – заявив він.

За словами Коваля, пройти важкою технікою можна лише певними автомобільними дорогами, але їх небагато.

"Уявімо: є автомобільна дорога – 2 смуги всього, по ній рухається колона ворожих танків. З однієї сторони біля дороги – болото, з іншої – ліс. І ось на цій дорозі спрацьовують або міни, або артилерія, або партизанські загони – підбивають перший, другий і останній танк. Ворогам навіть немає як розвернутися", – наголосив голова ОВА.

Він додав: тому такої багатогранності вибору для наступу, як, скажімо, на Херсонщині, Луганщині, Донеччині, де є степи, де є простори, у Ріввенській области немає. Це дуже ускладнює завдання для ворогів.

Голова Рівненської ОВА розповів, як в області готуються до вторгнення РФ

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль не відкидає можливу загрозу вторгнення РФ в область. За його словами, у регіоні продовжують щодня посилювати обороноздатність. Також триває підготовка у Волинській та Житомирській областях.

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"Я озвучу позицію Рівненської області: ми готові, ми спокійні. І водночас продовжуємо щоденно посилювати обороноздатність", – сказав голова ОВА.

Коваль наголосив, що область координує дії із сусідніми областями – Волинською та Житомирською, там теж триває підготовка. Зокрема, нарощуються сили ППО.

У регіоні посилюють систему цивільної оборони та її важливі елементи – об'єкти укриття.

"Нині насамперед укриття в лікарнях, щоб ми могли безперервно надавати допомогу там. Також додатково готуємо школи та інші навчальні заклади. Плюс до цього нарощуємо сили протиповітряної оборони на території області", – зазначив Коваль.

Раніше ми розповідали, що внаслідок ракетного удару по місту Сарни, яке окупанти напередодні обстріляли, загинуло четверо осіб, 11 отримали поранення, двоє осіб у тяжкому стані.