Тысячи жителей Киева остались без света из-за обстрелов: список районов

На правом берегу Киева более 80 тысяч абонентов сидят без электричества / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за боевых действий возле Киева 28 марта снова были повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу столицы.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале, повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пуща-Водица. В общей сложности – 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов.

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Энергетики оперативно переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры.

Восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ. Для ликвидации аварии будут задействованы, по меньшей мере, 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет.

Кроме того, сообщают в КГГА, на правобережной части Киева 28 марта в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение столицы не отключено.

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Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева

По информации Генштаба ВСУ на 28 марта, российские войска пытаются прорвать оборону Киева с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

Оккупанты продолжают без разбора обстреливать Киев. Ракеты и снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Из-за регулярных обстрелов разрушаются городские коммуникации и теплотрассы, а десятки жилых домов остаются без тепла.

Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты по всей Украине. Часто снаряды попадают в линии электропередач, в результате чего обесточивают целые села, города и районы в областях. Ремонтные бригады оперативно работают на объектах и возобновляют электроснабжение.